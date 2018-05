Ulkomaat

Qatarin kauppojen hyllyt täytyy tyhjentää Saudi-Arabian ja sen liittolaisten tuotteista

Qatarin kauppojen hyllyt täytyy tyhjentää Saudi-Arabian ja sen liittolaisten tuotteista 27.5. 3:16

Tarkastajat vahtivat, että määräystä totellaan.

Qatar on määrännyt, että kaikki Saudi-Arabiasta ja sen liittolaismaista tuodut tuotteet täytyy poistaa kauppojen hyllyiltä. Kauppaministeriön lauantaina antaman määräyksen mukaan kaikista Qatarin kaupoista täytyy poistaa välittömästi tuotteet, joiden alkuperämaa on Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Bahrain tai Egypti.



Hallinnon mukaan määräyksen taustalla on halu suojella kuluttajia. Ministeriön mukaan tarkastajat varmistavat, että määräystä on toteltu.



Määräyksestä kerrottiin vain joitakin päiviä ennen alueen poliittisen kriisin vuosipäivää. Saudi-Arabia ja sen liittolaiset katkaisivat melkein vuosi sitten suhteensa Qatariin ja syyttivät maata terrorismin tukemisesta. Qatar on kiistänyt syytökset ja sanonut, että maiden toimien tavoitteena on saada Qatariin uusi hallinto.