Ulkomaat

Yhdysvallat varoittaa Syyriaa rikkomasta etelän tulitaukosopimusta

Yhdysvallat on varoittanut Syyrian hallitusta seurauksista, jos se rikkoo tulitaukosopimusta hyökkäämällä Etelä-Syyriaan.Perjantaina Syyrian hallituksen lentokoneet pudottivat Daraan kaupunkiin useita erilaisia lentolehtisiä. Yhdessä lehtisessä muun muassa kehotettiin laskemaan aseet kuoleman uhalla.Syyrian hallituksen epäillään aikovan vallata kaupungin takaisin kapinallisilta. Tällä hetkellä hallituksen joukkojen hallinnassa on noin kolmasosa kaupungista.Yhdysvallat, Venäjä ja Jordania neuvottelivat Etelä-Syyriaan viime vuonna sotatoimia rajoittavan sopimuksen, jolla pyritään estämään konfliktin laajeneminen.Daraan sijainti on räjähdysherkkä, sillä se sijaitsee lähellä Israelin ja Jordanian rajaa. Israel epäilee, että Syyrian hallituksen iranilaiset liittolaiset pyrkivät saamaan sotilaallista jalansijaa rajan läheltä.