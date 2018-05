Ulkomaat

Lonkero pamahti kauppoihin Amerikassa, nuorilla yrittäjillä kovat tavoitteet – ”Suomi on kovassa huudossa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso ylläolevalta videolta, kuinka newyorkilaisen baarin asiakkaat kommentoivat lonkeron makua!