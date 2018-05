Ulkomaat

Newyorkilaisen baarin asiakkaat saivat eteensä suomalaista lonkeroa: ”Maistuu paljon paremmalle kuin olut”

Juuri nyt

Katso ylläolevalta videolta, kuinka New Yorkissa sijaitsevan baarin asiakkaat kommentoivat lonkeron makua!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy