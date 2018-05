Ulkomaat

Noin 13 irlantilaista tekee abortin Britanniassa joka päivä – aborttioikeuden kohtalo ratkeaa lauantaina

Joka päivä noin 13 irlantilaista tekee abortin Britanniassa





Puolueet muutoksen kannalla





Sikiön vai äidin oikeudet?