Tuhansia suojeltuja lintuja päätyi gourmet-ruoaksi Italiassa 25.5. 15:37

Italia Rikollisverkosto on myynyt tuhansia harvinaisia ja suojeltuja lintuja ravintoloihin gourmet-ruoaksi Etelä-Italiassa, tiedottaa Europol.

Italian puolisotilaallinen poliisi karabinieeri on pidättänyt yhdeksän ihmistä.



Viime vuosina rikollisryhmä on luonut laittoman myyjien ja ostajien verkoston Maltalle ja Italiaan. Verkostoon on kuulunut muun muassa salametsästäjiä.



Salametsästäjien arvioidaan tappaneen päivittäin 200–300 lintua, joista vain muutama kelpasi laittomille markkinoille.



Europolin arvioiden mukaan yli 80 000 lintua on päätynyt myyntiin laittomille markkinoille. Suojeltujen lintujen salametsästys on aiheuttanut merkittäviä ympäristövahinkoja alueella.