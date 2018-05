IS Tukholmassa: Ruotsinsuomalaiset selasivat läpi joka kotiin jaettavan sota- ja kriisioppaan – ”Tämä on hyvä lukea läpi”

Ulkomaat

IS Tukholmassa: Ruotsinsuomalaiset selasivat läpi joka kotiin jaettavan sota- ja kriisioppaan – "Tämä on hyvä

<section><h2>Löytyvätkö sinulta tarvikkeet kriisiä varten?</h2><p><p><strong>Ruotsalaisille kriisien varalta laaditussa opaskirjassa listataan tarvikkeita, joita jokaisesta kotitaloudesta olisi hyvä löytyä esimerkiksi sodan tai ympäristökatastrofin sattuessa.</strong></p><p><br></p><p><strong>Mitkä näistä tarvikkeista löytyvät sinun kotoasi?</strong></p></p></section><section><h2>Perunoita, kaalia, porkkanoita, kananmunia?</h2></section><section><h3>Pitkään säilyvää leipää kuten tortilloja, kovaa leipää, voileipäkeksejä, korppuja?</h3></section><section><h3>Juustolevitettä, pehmeää herajuustoa sekä muita tuubiin pakattuja levitteitä?</h3></section><section><h3>Kauramaitoa, soijamaitoa, maitojauhetta?</h3></section><section><h3>Ruokaöljyä, kovaa juustoa?</h3></section><section><h3>Lyhyessä ajassa kypsyvää pastaa, riisiä, jyviä, perunamuusijauhetta?</h3></section><section><h3>Esivalmistettuja linssejä, papuja, vihanneksia, purkitettua hummusta?</h3></section><section><h3>Tomaattimurskaa?</h3></section><section><h3>Säilykepurkkeihin pakattua jauhelihakastiketta, makrilleja, sardiineja, ravioleja, lohipyöryköitä, keitettyä lihaa, keittoa?</h3></section><section><h3>Hedelmäpyreetä, hilloa, marmeladia?</h3></section><section><h3>Valmista mustikka- ja ruusunmarjakeittoa, mehua, tai jotakin muuta juomaa, jota voi varastoida huoneenlämmössä?</h3></section><section><h3>Kahvia, teetä, suklaata, energiapatukoita, hunajaa, manteleita, pähkinöitä, maapähkinävoita, siemeniä?</h3></section><section><h3>Pulloja?</h3></section><section><h3>Kannellisia ämpäreitä?</h3></section><section><h3>Muovipulloja veden jäädyttämistä varten?</h3></section><section><h3>Pullotettua vettä?</h3></section><section><h3>Jerrykannuja (mielellään hanalla varustettuja) veden keräämistä ja varastointia varten?</h3></section><section><h3>Villavaatteita?</h3></section><section><h3>Lämpimiä ja kaikkiin säätiloihin soveltuvia ulkovaatteita?</h3></section><section><h3>Hattuja, hansikkaita, huiveja?</h3></section><section><h3>Huopia?</h3></section><section><h3>Makuualustoja?</h3></section><section><h3>Makuupusseja?</h3></section><section><h3>Kynttilöitä?</h3></section><section><h3>Tuikkuja?</h3></section><section><h3>Tulitikkuja tai sytytin?</h3></section><section><h3>Vaihtoehtoisia lämmönlähteitä kuten kaasulämmittimiä, parafiinilämmittimiä?</h3></section><section><h3>Paristoilla, aurinkoenergialla tai tuulivoimalla toimiva radio tai kampiradio?</h3></section><section><h3>Autoradio?</h3></section><section><h3>Tärkeimmät puhelinnumerot paperille listattuna?</h3></section><section><h3>Paristoja sekä lisäakkuja muun muassa kännyköiden lataamiseen?</h3></section><section><h3>Autossa toimiva kännykän laturi?</h3></section><section><h3>Spriikeitin ja polttoainetta?</h3></section><section><h3>Taskulamppu, otsalamppu?</h3></section><section><h3>Käteistä pieninä seteleinä?</h3></section><section><h3>Ensiapulaukku ja lääkkeitä?</h3></section><section><h3>Kosteuspyyhkeitä?</h3></section><section><h3>Käsien desinfiointiainetta?</h3></section><section><h3>Vaippoja ja kuukautissuojia?</h3></section><section><h3>Tärkeät asiakirjat tulostettuina (esimerkiksi vakuutuskirjat, pankkitiedot)?</h3></section><section><h3>Polttoainetta?</h3></section><section><h2>Sinun on yllätetty täysin!</h2><p><p>Aijai! Ennalta-arvaamattomat tapahtumat yllättävät sinut housut kintuissa. Onneksi ruokaa saa kaupasta ja sähköä seinästä. Ehdit vielä hyvin varautua tämän listan avulla pahimpaan.</p></p></section><section><h3>Selviät ehkä ensimmäiset vuorokaudet!</h3><p><p>Et ole juuri varautunut pahimman varalta, mutta näillä tarpeilla selvitään yli ensijärkytyksen. Kotimatkalla rautakaupan ja pankkiautomaatin kautta. Vielä ehtii varautua!</p></p></section><section><h3>Olet lupaava selviytyjä!</h3><p><p>Hienoa! Kaappisi ovat täynnä kuivamuonaa ja saunasi lastattu sokeripaketeilla tuomiopäivän varalta. Et ainoastaan selviä hengissä, vaan myyt hyvällä voitolla mustan pörssin tavaraa muille selviytyjille. Ehkä sinusta tulee kyläyhteisösi pormestari.</p></p></section><section><h3>Jäät henkiin vaikka maailmanlopusta</h3><p><p>No nyt! Olet varautunut kaikkeen, sadepäivästä ydinlaskeumaan ja rajaselkkauksesta vihollisen hyökkäykseen. Mitä sinulta ei löydy, sitä ei ihminen tarvitse. Sinun takapihallesi ei vihollisen kannata astua!</p></p></section>

aiemmin tällä viikolla, https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005690865.html että Ruotsin hallitus on laatinut jokaiseen kotitalouteen jaettavan ohjekirjasen, jossa kansalaisia neuvotaan toimimaan mahdollisissa kriisitilanteissa. Om krisen eller kriget kommer (Jos kriisi tai sota tulee) - nimisessä infovihkosessa https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/ annetaan käytännön ohjeita esimerkiksi sodan syttymisen, terrori-iskun tai ympäristökatastrofin varalta.Kirjaseen on lisäksi listattu 41 kohdan lista tarvikkeita ja varusteita, joita kotitalouksista olisi hyvä löytyä esimerkiksi sodan tai ympäristökatastrofin sattuessa.

