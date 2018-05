Ulkomaat

Hylkyjen ”Graalin malja” löytyi – meren­pohjassa makaa jopa 14,5 miljardin euron aarre

Rahdin tuhoutuminen aiheutti laajamittaisen taloudellisen kriisin, joka halkoi miltei koko Eurooppaa sekä Uutta maailmaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy