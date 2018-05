Pohjois-Korean ydinkoealue on purettu ”valtavalla räjäytyksellä” – ”Puusta tehty tarkkailukoppikin meni aivan päreiksi”

Ulkomaat

Pohjois-Korean ydinkoealue on purettu ”valtavalla räjäytyksellä” – ”Puusta tehty tarkkailukoppikin meni aivan

AP:n ja Sky Newsin mukaan Pohjois-Koreassa sijaitseva Punggye-rin ydinkoealue on saatu purettua.

https://news.sky.com/story/huge-explosion-at-north-korea-nuclear-test-site-11383783

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy