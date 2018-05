Ulkomaat

Pompeo: Yhdysvallat kävelee tarvittaessa ulos Pohjois-Korea-neuvotteluista – ”Huono sopimus ei ole vaihtoehto”





Varaulkoministeri haukkui varapresidentin





Yhdysvallat haluaa ”täydellisen” ydinaseriisunnan