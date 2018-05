Ulkomaat

Mystisesti kadonneen MH370-lennon kohtalo voi jäädä ikuiseksi arvoitukseksi – syynä rahapula

Konetta etsii parhaillaan yksityinen yritys, jolle on luvassa 70 miljoonan dollarin palkkio, jos se löytää koneen Intian valtamerestä.Mahathirin mukaan valtion rahapula on niin paha, että sopimusta ei ehkä jatketa. Malesia joutuu nytkin maksumieheksi vain siinä tapauksessa, että kone löytyy.Kone katosi olleessaan matkalla Kuala Lumpurista Pekingiin. Sen uskotaan päätyneen Intian valtamereen, mutta vuosien etsintöjen jälkeenkään ei ole löydetty kuin pari virallisesti koneeseen kuuluvaksi tunnustettua osaa.Turman syy on edelleen täysi arvoitus.