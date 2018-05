Löytyisikö sinun kotoasi tällaiset tarvikkeet? Näin Ruotsi ohjeistaa kansalaisiaan varautumaan sotaan tai kriisiin

Ulkomaat

Löytyisikö sinun kotoasi tällaiset tarvikkeet? Näin Ruotsi ohjeistaa kansalaisiaan varautumaan sotaan tai krii





Ruoka

Perunoita, kaalia, porkkanoita, kananmunia

Pitkään säilyvää leipää kuten tortilloja, kovaa leipää, voileipäkeksejä, korppuja

Juustolevitettä, pehmeää herajuustoa sekä muita tuubiin pakattuja levitteitä

Kauramaitoa, soijamaitoa, maitojauhetta

Ruokaöljyä, kovaa juustoa

Lyhyessä ajassa kypsyvää pastaa, riisiä, jyviä, perunamuusijauhetta

Esivalmistettuja linssejä, papuja, vihanneksia, purkitettua hummusta

Tomaattimurskaa

Säilykepurkkeihin pakattua jauhelihakastiketta, makrilleja, sardiineja, ravioleja, lohipyöryköitä, keitettyä lihaa, keittoa

Hedelmäpyreetä, hilloa, marmeladia

Valmista mustikka- ja ruusunmarjakeittoa, mehua, tai jotakin muuta juomaa, jota voi varastoida huoneenlämmössä

Kahvia, teetä, suklaata, energiapatukoita, hunajaa, manteleita, pähkinöitä, maapähkinävoita, siemeniä

Vesi

Pulloja

Kannellisia ämpäreitä

Muovipulloja veden jäädyttämistä varten

Pullotettua vettä

Jerrykannuja (mielellään hanalla varustettuja) veden keräämistä ja varastointia varten

Lämpö

Villavaatteita

Lämpimiä ja kaikkiin säätiloihin soveltuvia ulkovaatteita

Hattuja, hansikkaita, huiveja

Huopia

Makuualustoja

Makuupusseja

Kynttilöitä

Tuikkuja

Tulitikkuja tai sytytin

Vaihtoehtoisia lämmönlähteitä kuten kaasulämmittimiä, parafiinilämmittimiä

Viestintä

Paristoilla, aurinkoenergialla tai tuulivoimalla toimiva radio tai kampiradio

Autoradio

Tärkeimmät puhelinnumerot paperille listattuna

Paristoja sekä lisäakkuja muun muassa kännyköiden lataamiseen

Autossa toimiva kännykän laturi

Muut

Spriikeitin ja polttoainetta

Taskulamppu, otsalamppu

Käteistä pieninä seteleinä

Ensiapulaukku ja lääkkeitä

Kosteuspyyhkeitä

Käsien desinfiointiainetta

Vaippoja ja kuukautissuojia

Tärkeät asiakirjat tulostettuina (esimerkiksi vakuutuskirjat, pankkitiedot)

Bensaa