Ulkomaat

Belgialaisjihadistille hirttotuomio Irakissa

Belgialaisjihadistille hirttotuomio Irakissa 22.5. 14:01

Irakilainen tuomioistuin tuomitsi tiistaina belgialaisen jihadistin Tarik Jadaounin https://www.is.fi/haku/?query=tarik+jadaounin kuolemaan.

Tuomioistuimen mukaan Mosulin valtauksessa kiinni otettu mies kuului äärijärjestö Isisiin ja esiintyi muun muassa sen propagandavideoilla.



Mies itse on sanonut olevansa syytön. Jadaoun sanoi, ettei kuulunut äärijärjestön taistelijoihin vaan toimi lääkintätehtävissä.



Irakissa on tammikuun jälkeen tuomittu toistasataa ulkomaista jihadistia kuolemaan Isis-kytköksien vuoksi. Yhtään ei ole vielä teloitettu. Irak on tosin aikaisemmin teloittanut al-Qaida-verkostoon kytköksissä olleita ulkomaisia taistelijoita.



Jadaounilla on 30 päivää aikaa valittaa tuomiosta. Jos se pysyy voimassa, hänet hirtetään.