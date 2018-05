Ulkomaat

Paavin tavannut homomies: Paavi sanoi, ettei seksuaalisella suuntautumisellani ole väliä

22.5. 5:42

Paavi Franciscuksen tavannut homomies on kertonut paavin sanoneen hänelle, ettei hänen seksuaalisella suuntautumisellaan ole väliä.

Asiasta muun muassa uutisoivan Telegraphin mukaan asiasta kertonut chileläinen mies tapasi paavin kolme viikkoa sitten. Mies on yksi katollisen kirkon seksuaalisen hyväksikäytön uhreista.



Mies kertoi paavin kommenteista alun perin espanjalaislehti El Paisille. Mies kertoi lehdelle paavin sanoneen hänelle, että Jumala teki hänestä sellaisen kuin hän on ja rakastavan häntä juuri sellaisena.



Miestä niin ikään haastatelleen uutiskanava CNN:n mukaan Vatikaani on kommentoinut väitettä sanomalla, ettei Vatikaani yleensä kommentoi paavin yksityisiä keskusteluja.