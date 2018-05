Ulkomaat

Paviaani karkasi lentokentällä Texasissa

Yhdysvaltain Texasin osavaltiossa San Antonion kansainvälisellä lentokentällä paviaani on päässyt karkuteille, kertovat viranomaiset. Asiasta muun muassa kertovan CNN:n mukaan häkistään karannut paviaani saapui San Antonion lentokentälle Chicagosta tulleelta lennolta ja sitä oltiin viemässä eläinten suojelualueelle San Antonion alueella.Lentokentän tiedottajan mukaan paviaani on lentokentän B-terminaalissa matkatavaroiden käsittelyalueella.Paikalla on muun muassa sekä lentokentän että eläintarhan henkilökuntaa.– Teemme yhteistyötä sekä lentokentän että San Antonion eläintarhan viranomaisten kanssa. Eläintarhan henkilökuntaa on nyt paikalla takaamassa paviaanin turvallisuuden ja hyvinvoinnin, lentoyhtiö American Airlines muun muassa kertoi tiedotteessaan.CNN:n mukaan paviaani ei ole vaikuttanut esimerkiksi lentoihin.