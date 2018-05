Ulkomaat

Toista sataa kokaiinikapselia niellyt salakuljettaja jäi kiinni Intiassa

Toista sataa kokaiinikapselia niellyt salakuljettaja jäi kiinni Intiassa 21.5. 10:28

Intiassa on jäänyt kiinni kokaiinin salakuljettaja, joka oli niellyt toistasataa kokaiinikapselia, kertoo BBC.

Niellyn hurmeen katukauppa-arvoksi on arvioitu liki 50 miljoonaa rupiaa (runsaat 625 000 euroa). 25-vuotias nainen, jonka kansallisuutta ei kerrottu, jäi kiinni vihjeen perusteella Delhin lentokentällä toukokuun puolivälissä.



Poliisin mukaan nainen nieli kapselit todennäköisesti Sao Paulossa Brasiliassa. Hänen oli määrä toimittaa huumeet nigerialaiselle välittäjälle Delhissä. Intian poliisin mukaan kyseessä on suurin nielty huume-erä, joka tiettävästi on takavarikoitu yhdeltä henkilöltä Intiassa.



Nainen vietti pidättämisen jälkeisen viikon sairaalassa, missä hänelle syötettiin runsaasti laksatiiveja, jotta huumeet saatiin ulos.