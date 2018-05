Ulkomaat

Miehen päälle satoi taivaalta tulikuumaa laavaa – viranomaiset varoittavat: ”Pienikin roiske voi tappaa”

Yllä helikopterista otettu vaikuttava video, jolla näkyy kuinka tulikuuma laava virtaa pitkin Kilauean rinteitä.

