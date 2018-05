Ulkomaat

Nopeasti liikkunut tulikuuma laavavirta saartoi asukkaita koteihinsa Havaijilla

Tulivuorenpurkaus on jatkunut Havaijin suurimmalla saarella. Riskitaso on noussut paikoin korkeaksi nopeasti liikkuvan laavan vuoksi.

