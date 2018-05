Ulkomaat

WHO nosti arviota Kongon demokraattisen tasavallan ebolariskistä

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut arviotaan ebolariskistä Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Maailmanjärjestö kohotti perjantaina riskiarvion tasolle "erittäin korkea" aiemmalta tasolta "korkea".WHO:n uudesta arviosta kertoi usea media, muun muassa TRT World.Kongon demokraattisen tasavallan lähialueilla ebolariski on kohonnut terveysjärjestön mukaan keskitasolta korkeaksi, mutta globaalin epidemian uhka on edelleen matala.WHO muutti ebolan riskiarviota sen jälkeen kun Mbandakan kaupungissa Kongon demokraattisessa tasavallassa todettiin ebolatapaus. Mbandakassa on yli miljoona asukasta.Aiemmin tautia oli todettu lähistön maaseudulla Bikoron alueella. WHO ilmoitti perjantaina, että Afrikan maassa on kuollut ebolaan 25 ihmistä ja tartuntoja on 45.