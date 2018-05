Ulkomaat

Merkel ja Putin tapaavat Sotshissa – Iranin ydinsopimuksesta toivotaan uusia avauksia

Merkel ja Putin tapaavat Sotshissa – Iranin ydinsopimuksesta toivotaan uusia avauksia

18.5. 3:02

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Sotshissa.

Esille nousee muun muassa Iranin ydinsopimuksen kohtalo. EU on puolustanut sopimusta, vaikka se Merkelin mukaan ei olekaan täydellinen. Myös Iranin liittolainen Venäjä on antanut tukensa sopimuksen jatkamiselle. Sopimuksen tulevaisuus on vaakalaudalla Yhdysvaltain irrottauduttua siitä äskettäin.



Merkelin ja Putinin muita keskustelunaiheita ovat Syyria ja Ukraina, jotka ovat pitkään hiertäneet Venäjän välejä Saksaan ja muihin EU-maihin. Myös Itämeren kiistanalainen kaasuputkihanke noussee asialistalle.