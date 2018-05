Ulkomaat

Koulubussi ja kuorma-auto törmäsivät tuhoisasti Yhdysvalloissa – kaksi kuoli ja kymmeniä loukkaantui

Kaksi ihmistä on kuollut koulubussin ja kuorma-auton yhteentörmäyksessä New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa.Uutistoimisto Reutersin mukaan koulubussi ja kippilavallinen kuorma-auto törmäsivät toistaiseksi tuntemattomasta syystä moottoritiellä. Viranomaisten mukaan bussissa matkustanut oppilas ja opettaja saivat surmansa. Kaikkiaan 43 ihmistä loukkaantui onnettomuudessa.Koulubussin kyydissä oli kaikkiaan 38 viidesluokkalaista oppilasta ja seitsemän aikuista, jotka olivat luokkaretkellä. Osa loukkaantuneista vietiin sairaalaan kriittisessä tilassa. Myös kuorma-auton kuljettaja loukkaantui.Onnettomuuspaikalta välitetyistä kuvista näkyy, kuinka koulubussin matkustamo on irronnut törmäyksen voimasta lähes kokonaan auton rungosta. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.