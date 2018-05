Puolan turvallisuuspalvelu paljasti Venäjää tukevia hybridiryhmiä – tavoitteena luoda jännitteitä Ukrainan kanssa

Ulkomaat

Puolan turvallisuuspalvelu paljasti Venäjää tukevia hybridiryhmiä – tavoitteena luoda jännitteitä Ukrainan kan

Yhteen ryhmään kuulunut venäläisnainen on otettu kiinni.

Puolan turvallisuuspalvelu ABW on paljastanut ja hajottanut maassa toimineita ryhmiä, joiden kerrotaan pyrkineen luomaan jännitteitä Puolan ja Ukrainan välille. ABW sanoo ”neutraloineensa ” kaksi verkostoa, jotka ovat osallistuneet Venäjän harjoittamaan hybridisodankäyntiin Puolaa vastaan.Uutistoimisto Reutersin mukaan toiseen ryhmään kuulunut, Jekaterina C. -nimellä kutsuttu venäläisnainen on pidätetty ja hänet aiotaan karkottaa maasta lähiaikoina. Samaan ryhmään kerrotaan kuuluneen lisäksi neljä muuta henkilöä, joiden sanotaan toimineen vahvistaakseen Venäjän tavoitteita Puolassa.– Tämä tarkoittaa Puolan ja Ukrainan välisen vihamielisyyden lietsomista sosiaalisissa ja poliittisissa piireissä, sekä puolalaisen historiantulkinnan väheksymistä ja korvaamista venäläisellä kertomuksella, Puolan turvallisuuspalvelu kommentoi.Hybridisodankäynti pitää sisällään esimerkiksi harhaanjohtavan tiedon ja valeuutisten levittämisen ja väestön mielipiteisiin vaikuttamisen tärkeinä aikoina, kuten vaalien alla tai diplomaattisten kriisien aikana.Euroopan Unionin ja puolustusliitto Naton jäsenmaa Puola pitää Venäjää suurimpana turvallisuusuhkanaan, erityisesti sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta.