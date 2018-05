Ulkomaat

Havaijin Kilauea-tulivuorella räjähti – kraatteri sylkee mikroaaltouunin kokoisia lohkareita

Geologitkin joutuivat evakkoon













Havaijin suurimmalla saarella sijaitsevalla Kilauea-tulivuorella tapahtui varhain torstaiaamuna paikallista aikaa räjähdysmäinen purkaus. Asiasta kertoneen Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS:n mukaan räjähdys lennätti tuhkaa ja savua yli 9 kilometrin korkeuteen.Reutersin mukaan tulivuori sylki jo keskiviikkona ”mikroaaltouunin kokoisia” lohkareita, joiden uumoiltiin olevan mahdollisesti alkua räjähdysmäisille purkauksille.Vuodesta 1983 lähes jatkuvasti aktiivisena olleen Kilauean purkautuminen alkoi kiihtyä pari viikkoa sitten. Viime viikolla USGS varoitti, että räjähdysmäiset purkaukset ovat mahdollisia, mikäli kraatterin laavajärvi jatkaa laskeutumistaan pohjaveden tasolle.Tuolloin kerrottiin, että voimistuvat purkaukset saattavat singota useiden tonnien painoisia ”ballistisia lohkareita” jopa kilometrin päähän kraatterista. Lisäksi tulivuori voi sylkeä pienempiä kiviä ja tuhkaa useiden kilometrien säteelle.Big Island -nimellä tunnetun Havaijin saaren asukkaita kehotettiin suojautumaan laajalle alueelle ulottuneelta tuhkapilveltä. Pilven pelättiin kantautuvan saaren suurimpaan kaupunkiin Hiloon, joka on myös turismin suurin keskittymä saarella.Myös USGS:n geologit ja muu henkilökunta jouduttiin evakuoimaan tulivuoren läheisyydestä hieman ennen räjähdystä. Lentoliikenteelle annettiin niin sanottu punainen varoitus, koska on mahdollista, että tuhkaa kulkeutuu lentoreiteille ja se vahingoittaa koneiden moottoreita.Tuhkapilven pelättiin myös ulottuvan muille Havaijin saarille, jos se yltää stratosfääriin ja sitä myöten tuulten kuljettamaksi.Noin 40 kilometrin päässä Kilaueasta sijaitsevassa Pahoan kylän lähellä työskentelevät kansalliskaartin joukot joutuivat suojautumaan kaasunaamarein myrkyllisiltä rikkidioksidikaasuilta.Myös alueen koulut suljettiin myrkkykaasujen pitoisuuden noustua ilmassa vaaralliselle tasolle.Tulivuorenpurkaus on tuhonnut tähän mennessä ainakin 37 asuintaloa sekä muita rakennuksia saaren kaakkoispuolella, jossa maaperään on syntynyt myös uusia, laavaa tihkuvia repeämiä. Ainakin 2 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan kodeistaan.