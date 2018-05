Ulkomaat

Kongon demokraattisen tasavallan miljoonakaupungissa todettiin ebolatartunta

Kokeellisista rokotteista etsitään ratkaisua

Kongon demokraattisessa tasavallassa on havaittu ebolaa yli miljoonan asukkaan Mbandakan kaupungissa. Asiasta kertoo muun muassa Lääkärit ilman rajoja -järjestö.Järjestön mukaan Mbandakassa raportoitiin eilen laboratoriossa varmistettu ebolatapaus.Tautia oli aiemmin todettu ainoastaan Kongon luoteisosassa sijaitsevan Bikoron alueella. Kolmen ihmisen on vahvistettu kuolleen tautiin, minkä lisäksi viranomaisten tietoon on tullut nelisenkymmentä epäiltyä tartuntatapausta. Vahvistettujen kuolonuhrien lisäksi useiden ihmisten uskotaan kuolleen tautiin.Mbandakan ebolatapauksen myötä näyttäisi toteutuneen Maailman terveysjärjestö WHO:n syvä huoli siitä, että ebola leviää suuriin asutuskeskuksiin. WHO on ollut erityisen huolissaan taudin leviämisestä juuri Mbandakaan, sillä se sijaitsee vain muutaman tunnin päässä Bikorosta.Kongon demokraattiseen tasavaltaan saapui eilen ensimmäiset annokset kokeellista ebolarokotetta. WHO:n mukaan rokotukset on tarkoitus aloittaa viikonloppuna. Rokotetta on testattu aiemmin Guineassa. Tutkijoiden mukaan se antoi 100-prosenttisen suojan taudille.Ebolaviruksen aiheuttama tauti on sekä erittäin helposti tarttuva että hyvin tappava. Sitä levittävät lepakot, jotka eivät itse sairastu, mutta tartuttavat niitä metsästäviä ihmisiä. Virus leviää myös ihmisestä ihmiseen esimerkiksi kosketuksessa.Tauti alkaa korkealla kuumeella, heikotuksella, kovalla nivel- ja lihaskivulla sekä päänsäryllä ja kurkkukivulla. Ensioireita seuraavat yleensä oksentelu ja ripuli, iho-oireet, munuais- ja maksavaivat sekä ulkoinen ja sisäinen verenvuoto.Historian pahin ebola-aalto alkoi joulukuussa 2013 Guineassa, josta se levisi Liberiaan ja Sierra Leoneen. Tuolloin tauti tappoi yli 11 000 ihmistä, ja sairastuneita rekisteröitiin yhteensä lähes 29 000. WHO:n mukaan oikea luku on todennäköisesti vieläkin korkeampi.