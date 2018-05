Ulkomaat

Pohjois-Korea uhkaa perua ydinase­liennytyksen – lue koko kohulausunto: ”Emme voi piilotella vastenmielisyyttä

Katso uutistoimisto Reutersin raportti jutun alussa alevalta videolta: Pohjois-Korea uhkaa perua Kimin ja Trumpin tapaamisen.

Kim Gye-gwan, Korean kansantasavallan apulaisulkoministeri, julkaisi keskiviikkona seuraavan lehdistötiedotteen. IS käänsi lausunnon kokonaisuudessaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy