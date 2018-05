Ulkomaat

Asiantuntija: Trump nuolaisi ennen kuin tipahti – Pohjois-Korealta kova vaade ydinaseista

Pohjois-Korean tavoite voi olla ydinasestatuksen suora tai epäsuora myöntäminen





Alla olevalla videolla esitellään Pohjois-Korean ydinkoealue Punggye-ritä.

Pohjois-Korea tahtoo Yhdysvallat pois Korean niemimaalta





”Tässä tulee esiin Trumpin kokemattomuus”