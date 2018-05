Ulkomaat

Taleban aloitti suurhyökkäyksen Afganistanissa – yrittää jälleen vallata Farahin kaupungin

15.5. 11:03

Hallitusjoukot ovat puolustusministeriön mukaan torjuneet hyökkäyksen ja tehneet ilmaiskuja Talebanin asemiin.

Islamistinen Taleban-liike on aloittanut suurhyökkäyksen Afganistanin länsiosassa sijaitsevassa Farahin kaupungissa. Kaupungin asukkaat kertovat hyökkäyksen alkaneen puolen yön aikaan. Taleban on asukkaiden mukaan vallannut yhden kaupunginosan ja osan toisesta.



Taleban yritti viime vuonna kolmesti Farahin valtausta. Farah on unikkoa kasvattavan alueen pääkaupunki ja vaikeasti saavutettavissa muualta Afganistanista. Turkmenistanin, Afganistanin, Pakistanin ja Intian välille kaavailtu kaasuputki on määrä rakentaa alueen halki.



Taleban on viime aikoina kiihdyttänyt taisteluja, kuten sillä on ollut tapana tehdä joka kevät.