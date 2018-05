Ulkomaat

Melkoinen toukokuun sää: Lapissa tänään jopa +25 astetta, etelässä vieläkin kuumempaa

Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee. Etenkin Länsi-Lapissa yksittäiset sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Tuuli on heikkoa koko maassa.Päivälämpötila on 25 – 29 astetta, pohjoisessa 17 - 25 astetta.Keskiviikkona aurinkoinen ja enimmäkseen poutainen hellesää jatkuu.Maan pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, yksittäiset kuurot ovat mahdollisia myös etelässä.Päivälämpötila on 24 – 28 astetta, maan pohjoisosassa 15 - 25 astetta.Torstaina sää muuttuu epävakaisemmaksi. Päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Poutaisinta sää on Pohjanmaalla, Oulun seudulla sekä Länsi-Lapissa.Lappiin virtaa lännestä selvästi kylmempää ilmaa. Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja itäosassa vielä hellelukemiin. Lapissa jäädään paikoin 5 - 10 asteen välille.