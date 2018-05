Israelia syytetään härskistä voimankäytöstä Gazan rajalla – aitaa vahingoittavat palestiinalaiset tarkka-ampujien kohteena

Ulkomaat

Israelia syytetään härskistä voimankäytöstä Gazan rajalla – aitaa vahingoittavat palestiinalaiset tarkka-ampuj









Israelin ja palestiinalaisten verinen yhteenotto Gazan rajalla maanantaina on ehtinyt aiheuttaa jo jyrkän vastareaktion maailmalla. Samaan aikaan kun amerikkalaiset arvovieraat olivat kokoontumassa Jerusalemiin juhlistamaan Yhdysvaltain suurlähetystön siirtoa kaupunkiin, kymmenet tuhannet palestiinalaiset osoittivat mieltään tilaisuutta vastaan ja joutuivat israelilaisten tarkka-ampujien tulituksen kohteeksi.YK:n alainen rasismin vastainen komitea julkaisi lausunnon, jossa se vaatii Israelin voimatoimien ”puolueetonta, riippumatonta tutkintaa”. Israelin turvallisuusjoukkojen voimankäytön syytetään olevan ”suhteetonta ja hälyttävää”.– On syytä epäillä, että monet surmansa saaneet tai loukkaantuneet eivät olleet suora uhka, kun heidät ammuttiin, komitean lausunnossa sanottiin.Israelilaissotilaiden voimankäyttö Gazan rajalla on parhaillaan myös oikeuskäsittelyssä maan korkeimmassa oikeudessa.Viime kuukausien aikana jo yli sata palestiinalaista on saanut surmansa, kun he ovat lähestyneet raja-aitaa. Israelin mukaan mielenosoittajat ovat pyrkineet rikkomaan aitaa ja heitelleet palopommeja ja omatekoisia räjähteitä rajan yli Israelin puolelle, mikä vaarantaa sen joukkojen turvallisuuden. Israel syyttää mielenosoituksia äärijärjestö Hamasin organisoimiksi terroriteoiksi.Palestiinalaisten mukaan mielenosoittajat ovat aseettomia. Maanantain nuorimman uhrin on kerrottu olleen 14-vuotias.Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto kutsui Israelin toimia ”kammottavaksi joukkomurhaksi”. Myös Turkin ulkoministeriö on julkaissut lausunnon, jossa Yhdysvaltoja ja Israelia pidetään vastuullisena joukkomurhaan.Israelin mukaan sen joukot ovat vastanneet mielenosoituksiin normaalien mellakkaohjeistuksiensa mukaisesti.Joissain tapauksissa tämä tarkoittaa ampumista, jos mielenosoittaja lähestyy raja-aitaa aikomuksenaan rikkoa sitä tai pyrkiä ylittämään raja.Gazan palestiinalaiset olivat osoittaneet mieltään Yhdysvaltain lähetystön siirtoa vastaan jo yli kuukauden. Maanantaita varten rajalle oli rahdattu runsaasti vanhoja autonrenkaita, jotka sytytettiin tulee savuverhon luomiseksi. Mielenosoitukset jatkuvat tiistaina, jolloin protestoidaan Israelin valtion perustamissodan seurauksena kodeistaan pakoon joutuneiden palestiinalaisten puolesta.