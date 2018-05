Radioaktiivisen teknologian kauhea kääntöpuoli 1900-luvun alussa – ”Radiumtytöt” työskentelivät hengenvaarallisissa olosuhteissa

Ulkomaat

Radioaktiivisen teknologian kauhea kääntöpuoli 1900-luvun alussa – ”Radiumtytöt” työskentelivät hengenvaaralli

Mystinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen kaikkea





”Radiumtytöt”

Ei kuitenkaan





Tehtaanomistajat