Kaksi palestiinalaista kuollut Israelin rajalla

14.5. 13:12

Tuhansia ihmisiä on kokoontunut Israelin ja Palestiinan rajalle. Tilanne on tulenarka.

Jo kahden palestiinalaisen kerrotaan kuolleen israelilaistulitukseen Gazan rajalla puhjenneissa yhteenotoissa, jotka alkoivat maanantaina Yhdysvaltain Jerusalemin suurlähetystön avajaisten vuoksi.



Kuolleista yksi on 21-vuotias mies, joka ammuttiin eteläisen Gazan rajayhteenotoissa. Toinen kuolleista on 29-vuotias mies, joka ammuttiin Gazan pohjoisosassa.



Molemmat kuolivat israelilaissotilaiden ampumina. Uutistoimisto Reutersin mukaan lisäksi ainakin 35 palestiinalaista on haavoittunut maanantain aikana.



Levottomuudet Gazassa ovat jatkuneet maaliskuun lopulta asti. Joko liki 50 palestiinalaista on kuollut levottomuuksissa kevään aikana.