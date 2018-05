Naomi, 22, soitti hätäkeskukseen kuolevansa – ”Kaikki kuolevat joskus”, hätäkeskus vastasi kohtalokkain seurauksin

Ulkomaat

Naomi, 22, soitti hätäkeskukseen kuolevansa – ”Kaikki kuolevat joskus”, hätäkeskus vastasi kohtalokkain seurau

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Kenenkään ei tulisi kuolla sellaisissa olosuhteissa”





Hätäpuhelujen määrä kasvanut valtavasti – vain harva on aiheellisia