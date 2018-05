Ulkomaat

Kongon demokraattisessa tasavallassa jälleen uusi ebolatartuntaepäily

14.5. 3:36

Afrikka Jo lähes 20 ihmistä on kuollut.

Kongon demokraattisessa tasavallassa on tullut tietoon jälleen uusi epäilty ebolatartunta. Asiasta sunnuntaina kertoneen Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan viimeisin tartuntaepäily todettiin Bikorossa, joka on ollut uusimman ebolaepidemian keskiössä.



Mahdollisia tai vahvistettuja tartuntoja on nyt raportoitu yhteensä 35. 18 ihmistä on kuollut.



WHO myös sanoi odottavansa ebolalta suojelevien kokeellisten rokotteiden saapuvan perille keskiviikkona tai torstaina.