Ulkomaat

Iran sanoo pitävänsä kiinni ydinsovusta

Iran sanoo pitävänsä kiinni ydinsovusta 13.5. 14:36

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif vakuutti sunnuntaina, että maa uskoo edelleen Iranin ydinsovun pysyvän hengissä, vaikka Yhdysvallat vetäytyikin sopimuksesta.

Zarif poikkesi sunnuntaina keskustelemassa asiasta Pekingissä yhdessä kiinalaiskollegansa Wang Yin kanssa.



Zarif on parhaillaan kiertomatkalla, jonka tarkoituksena on pelastaa sopimus. Iran solmi sopimuksen vuonna 2015 yhdessä Kiinan, Yhdysvaltojen, Venäjän, Ranskan, Britannian ja Saksan kanssa.



Presidentti Hasan Ruhani vakuutti hänkin sunnuntaina, että Iran pitää kiinni sopimuksesta, jos Iranin edut turvataan eikä sopimuksesta enää lipeä lisää maita.



Iranin korkein uskonnollinen johtaja Ali Khameini on sanonut, että Iran jättää sopimuksen, jos se ei saa selkeitä vakuuksia kaupan jatkumisesta entiseen tapaan.