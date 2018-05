Ulkomaat

Ainakin 11 ihmistä menettänyt henkensä Indonesiassa – verinen kirkkoiskujen sarja

Haavoittuneita on kymmenittäin. Kolmeen kirkkoon hyökättiin kymmenen minuutin aikana Indonesian toiseksi suurimmassa kaupungissa Surabayassa juuri kun niissä oli meneillään jumalanpalvelus.Ainakin yksi hyökkäyksistä oli poliisin mukaan itsemurhaisku. Yhdestä iskun kohteeksi joutuneesta kirkosta löydettiin kaksi räjähtämätöntä pommia.Liki 90 prosenttia Indonesian 260-miljoonaisesta kansasta on muslimeja, mutta maassa on myös kristittyjä ja buddhalaisia.Äärijärjestöt ovat lisänneet iskuja vähemmistöuskontoja vastaan Indonesiassa viime vuosina. Helmikuussa Indonesian poliisi pysäytti Yogyakartassa ampumalla miehen, joka hyökkäsi sunnuntaimessun aikaan kirkkoon miekalla aseistautuneena. Hyökkääjä haavoittui. Hän ehti haavoittaa neljää ihmistä.Terroristijärjestö Isisin propagandakanava on ilmoittanut järjestön olevan hyökkäysten takana.