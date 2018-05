Ulkomaat

WHO: Kongon uusiin ebola-tartuntoihin puuttuminen vaikeaa – kaksi tapausta varmistettu

Epäiltyjä tartuntoja on tällä hetkellä tiedossa 32.

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisessa tasavallassa puhjenneiden ebola-tartuntojen rajoittaminen tulee olemaan vaikeaa ja kallista.



Erityisvaikeuksia vastatoimille aiheuttaa tartuntapaikkojen syrjäisyys: sähköä, viemäröintiä ja puhdasta vettä on harvoin saatavilla, ja tiet ovat huonokuntoisia.



Omien sanojensa mukaan järjestö valmistautuu myös pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen. Epäiltyjä tartuntoja on tällä hetkellä tiedossa 32, joista kaksi on varmistettu ebolaksi.