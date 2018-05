Ulkomaat

Maatilan savipato murtui Keniassa – ainakin 45 kuollut ja 40 kateissa

Kymmeniä on viety sairaalahoitoon.

Keniassa ainakin 45 ihmistä on kuollut padon romahdettua maan länsiosassa, ja 40 henkeä on yhä kateissa. Lisäksi kymmeniä on viety sairaalahoitoon.Solain alueelle maatilalle rakennettu savipato romahti kovien sateiden jälkeen myöhään keskiviikkoiltana, ja ulos tulvi miljoonia litroja vettä.Paikalliset asukkaat kertovat mutameren huuhtoneen mennessään kaksi kylää ja katkaisseen voimajohtoja. Monet uhreista olivat nukkumassa ja jäivät loukkuun koteihinsa.Etsintä- ja pelastusoperaatio jouduttiin keskeyttämään torstaina rankkasateiden vuoksi. Toimia jatkettiin perjantaiaamuna. Hätäpalvelun lisäksi paikalla oli vapaaehtoisia, jotka kaivoivat mutaa käsin.Viikkoja jatkuneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja mutavyöryjä ympäri Keniaa. Kuolleita kerrotaan olevan ainakin 175.