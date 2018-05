Ulkomaat

Alaikäinen intialaistyttö raiskattiin ja poltettiin elävältä – tapaus jo kolmas viikon sisällä

Alaikäinen intialaistyttö raiskattiin ja poltettiin elävältä – tapaus jo kolmas viikon sisällä 11.5. 17:55

Karmiva teko tapahtui Madhya Pradeshin osavaltiossa.

Intiassa 16-vuotias tyttö raiskattiin ja tapettiin polttamalla hänet elävältä Madhya Pradeshin osavaltiossa.



Poliisi epäilee, että tytön tappoi hänet raiskannut 26-vuotias mies sen jälkeen, kun tyttö oli sanonut aikovansa kertoa raiskauksesta perheelleen.



Poliisi on pidättänyt myös tytön serkun, joka oli kertonut pääepäillylle, milloin tyttö oli yksin kotona.



Tämä on kolmas vastaavanlainen rikos viikon sisällä Intiassa. Toinen aiemmista uhreista kuoli, mutta toinen on yhä sairaalassa.