Yli 140 matkustajaa joutui hengenvaaraan moottorin räjähdettyä – Lapsen urheilukilpailu teki lentäjästä sankarin

Ulkomaat

Yli 140 matkustajaa joutui hengenvaaraan moottorin räjähdettyä – Lapsen urheilukilpailu teki lentäjästä sankar

Lento New Yorkista oli koitua matkustajien kohtaloksi, mutta sattumalta koneen kahvassa oli Yhdysvaltain armeijassa palvelleet lentäjät.

Katso video jutun alusta: Matkustajien kauhunhetket vajaan 10 kilometrin korkeudessa – naismatkustaja imeytyi osittain ulos koneesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sattuma teki sankarin

Katso video: Presidentti Trump ylisti Southwest Airlinesin sankarilentäjää