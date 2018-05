Ulkomaat

Pato murtui katastrofaalisin seurauksin Keniassa – mutameri tuhosi kaksi kylää

Keniassa 44 ihmistä on kuollut padon romahdettua maan länsiosassa ja 40 henkeä on yhä kateissa. Lisäksi kymmeniä on viety sairaalahoitoon.

Sateet haittasivat pelastusoperaatiota





