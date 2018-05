Ulkomaat

Syyriassa kulkee raja, jota Iran ja Israel eivät toivottavasti ikinä ylitä – ”Silloin uhka on ihan eri tasolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Venäjällä rauhoittelijan rooli

USA tuki Israelia

Katso alta video Yhdysvaltojen sopimuksesta vetäytymisestä.