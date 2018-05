Ulkomaat

Trump: Tapaamme Kim Jong-unin kanssa Singaporessa 12. kesäkuuta

Katso alta video Pohjois- ja Etelä-Korean johtajien tapaamisesta huhtikuun lopulla.

Liennytyksen eleenä Pohjois-Korea on sulkenut ydinaseiden testausalueensa. Video aiheesta alla.