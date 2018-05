FBI kaivaa peltoa Michiganissa jo kolmatta päivää – maa voi kätkeä salaisuuden 1970–80-luvuilla kadonneista teinitytöistä

Ulkomaat

FBI kaivaa peltoa Michiganissa jo kolmatta päivää – maa voi kätkeä salaisuuden 1970–80-luvuilla kadonneista te

Kuvaa etsinnöistä on nähtävissä yllä olevalla videolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FBI ja paikalliset poliisivoimat tekivät keskiviikkona kolmatta päivää kaivauksia Michiganissa sijaitsevalla pellolla. Viranomaiset toivovat löytävänsä paikalta jopa kuuden Detroitin alueella 1970–80-luvuilla kadonneen teinitytön ruumiit, kertoivat muun muassa CNN https://edition.cnn.com/2018/05/09/us/michigan-child-killings/index.html Washington Post https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/05/08/police-expect-to-find-bodies-of-half-a-dozen-girls-in-vacant-field-after-reopening-cold-case/?noredirect=on&utm_term=.966d1d37717c sekä paikallislehti Daily Tribune http://www.dailytribune.com/article/DT/20180508/NEWS/180509737 Warrenin piirikunnan poliisipäällikkö Bill Dwyer https://www.is.fi/haku/?query=bill+dwyer vahvisti CNN:lle neljän etsittävän henkilöllisyydet. Kimberly King https://www.is.fi/haku/?query=kimberly+king , 12, Kellie Brownlee https://www.is.fi/haku/?query=kellie+brownlee , 17, Kim Larrow https://www.is.fi/haku/?query=kim+larrow , 15, sekä Nadine O’Dell https://www.is.fi/haku/?query=nadine+o%E2%80%99dell , 16, katosivat Detroitin seudulla vuosien 1974 ja 1982 välisenä aikana.Tyttöjen murhista epäillään keskiviikkona 69 vuotta täyttänyttä Arthur Reamia https://www.is.fi/haku/?query=arthur+reamia , joka istuu vuonna 2008 saamaansa elinkautista vankeustuomiota 13-vuotiaan Cindy Zarzyckin https://www.is.fi/haku/?query=cindy+zarzyckin sieppauksesta ja murhasta. Vuonna 1986 murhatun tytön ruumis löytyi aikoinaan samalta alueelta, jossa kaivauksia tehdään nyt.– Tietoihimme perustuen uskomme, että hän hautasi nämä toiset teinitytöt samalle alueelle. Kuvailisin Reamia sarjaraiskaajaksi ja sarjamurhaajaksi, Dwyer sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.