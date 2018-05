Ulkomaat

Venäläissivusto Niinisalon Arrow 18 -harjoituksesta: ”Yhdysvallat pakotti Suomen venäläis­vastaisiin sota­harj

Maavoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Jotkut poliitikot ja tavalliset ihmiset Suomessa pelkäävät vakavissaan meidän maatamme.

Hramtshihinin