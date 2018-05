Ulkomaat

Jussi Niinistö kehui lähes kuninkaallista vastaanottoa Yhdysvalloissa – kysymys salailusta sai hermostumaan

Ylläolevalla videolla kuvaa Suomelle ja Ruotsille järjestetystä paraatista sekä ministeri Jussi Niinistön kommentit tilaisuuden jälkeen.





Yhä iso paraati vain naapureille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Eduskunnassa kuohuu