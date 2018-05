Trumpin Iran-päätös kerää kommentteja – Venäjä, Syyria ja Turkki kritisoivat päätöstä

Trumpin ratkaisu kirvoittaa kommentteja

– EU: Korkea edustaja Federica Mogherini sanoi, että EU aikoo kansainvälisen yhteisön kanssa varjella sopimusta. Hän oli huolissaan uusista pakotteista ja huomautti, että koska ydinsopimus ei ole kahdenvälinen, mikään yksittäinen maa ei voi irtisanoa sitä yksipuolisesti.



– Sopimusosapuolet: Ranska, Britannia ja Saksa julkaisivat yhteisen lausunnon, jossa ne ilmoittivat olevansa edelleen sitoutuneita sopimukseen ja haluavansa jatkaa työtä muiden sopimuksessa mukana olevien kanssa.



– Barack Obama: Entinen presidentti oli mukana neuvottelemassa sopimusta. Hänen mukaansa sopimus todistetusti toimii ja presidentti Donald Trumpin päätös on suuri virhe.



– YK: Pääsihteeri Antonio Guterres sanoi olevansa huolissaan ja vetosi sopimuksen muihin osapuoliin ja toivoi heidän pitävän kiinni sitoumuksistaan. Hänen mukaansa ydinsopimus on vaikuttanut alueelliseen ja kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen.



– Saudi-Arabia: Saudi-Arabia ilmoitti tukevansa Trumpin päätöstä. Maa on Iranin kilpailija ja Yhdysvaltojen pitkäaikainen liittolainen.



– Israel: Pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että Israel tukee Trumpin "rohkeaa päätöstä". Netanjahun mukaan nykyisessä sopimuksessa on katastrofin ainekset sekä alueelle että maailmanrauhalle, minkä vuoksi Israel pitää Trumpin ratkaisua historiallisena.



– Venäjä: Venäjän ulkoministeriön mukaan Venäjä on syvästi pettynyt Trumpin päätökseen irtautua Iranin ydinsopimuksesta. Tiedotteessaan ministeriö kuvailee Trumpin päätöstä räikeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi.



– Turkki: Presidentin kanslian mukaan Turkki pelkää, että Trumpin päätös irtautua Iranin ydinsopimuksesta aiheuttaa uusia konflikteja. Kanslian tiedottaja Ibrahim Kalin sanoo Twitterissä, että Yhdysvaltain yksipuolinen vetäytyminen ydinsopimuksesta on päätös, joka aiheuttaa epävakautta ja uusia konflikteja.



– Syyria: Syyrian valtiollisen uutistoimiston Sanan mukaan Syyria tuomitsee voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöksen irtautua Iranin ydinsopimuksesta. Uutistoimistolle asiaa kommentoineen ulkoministeriön lähteen mukaan Syyria pitää päätöstä aggressiona. Lähteen mukaan päätös myös osoittaa jälleen sen, ettei Yhdysvallat kunnioita sitoumuksia ja kansainvälisiä sopimuksia.