Ulkomaat

Seksuaalista ahdistelua näkyvästi vastustanut New Yorkin syyttäjä eroaa – naiset syyttävät väkivallasta 8.5. 7:36

New Yorkin osavaltion syyttäjä Eric Schneiderman irtisanoutuu väkivaltasyytöksien takia.

Schneiderman ilmoitti erostaan vain tunteja sen jälkeen, kun neljä naista kertoi New Yorker -lehdessä Schneidermanin käyttäytyneen väkivaltaisesti heitä kohtaan.



Schneiderman on kiistänyt syytökset.



Schneiderman on näkyvästi vastustanut naisten seksuaalista ahdistelua osana häirinnän vastaista #metoo-kampanjaa. Helmikuussa Schneiderman haastoi The Weinstein Companyn oikeuteen, sillä yhtiö epäonnistui suojelemaan työntekijöitään tuottaja Harvey Weinsteiniltä. Toista sataa naista on syyttänyt Weinsteinia erilaisista seksuaalirikoksista.