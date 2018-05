Ulkomaat

Intiassa raiskattiin ja poltettiin taas teinityttö

Intiassa raiskattiin ja poltettiin taas teinityttö

7.5. 11:59

Intia Intiassa on toistuvasti tapahtunut naisten ja tyttöjen julmia raiskauksia ja murhia.

Intiassa jo toinen teinityttö on raiskattu ja sytytetty palamaan. 17-vuotias uhri sai erittäin pahoja palovammoja, mutta on edelleen hengissä. Tapaus sattui perjantaina samassa Jharkhandin osavaltiossa Koillis-Intiassa, missä viime viikolla raiskattiin ja poltettiin elävältä 16-vuotias tyttö.



Poliisi on pidättänyt 19-vuotiaan miehen, joka asuu samalla alueella uhrin kanssa.



Kashmirissa joukkoraiskattiin ja tapettiin taannoin kahdeksanvuotias muslimityttö. Teosta epäillään kahdeksaa hindumiestä, ja rikos on kiristänyt pahasti alueen hindujen ja muslimien välejä.



Intian hallitus kiristi taannoin lainsäädäntöä niin, että lapsen raiskaamisesta voi saada kuolemantuomion.