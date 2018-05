Ulkomaat

Amnesty syyttää Egyptiä toisinajattelijoiden kiduttamisesta eristämällä

Järjestön mukaan vankiloissa tapahtuu myös pahoinpitelyitä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää Egyptiä poliittisten vankien kiduttamisesta eristämällä.



Järjestön mukaan kymmeniä maan vankiloissa pidettyjä aktivisteja, toimittajia ja opposition jäseniä on pidetty eristyksissä jopa vuosia. Vangit ovat järjestön mukaan eristyksissä selleissään hirvittävissä oloissa ja ilman ihmiskontaktia. Eristäminen täyttää Amnestyn mukaan kidutuksen tuntomerkit.



Lisäksi toisinajattelijoita on Amnestyn mukaan pahoinpidelty fyysisesti vankiloissa.



Egypti on toistuvasti kiistänyt, että maan vankiloissa on poliittisia vankeja.