Intiassa vuosittain jopa 40 000 raiskausta, joka kolmas uhri alaikäinen – tutkija: ”Alempien kastien naiset ovat käyttöesineitä”

Ulkomaat

Intiassa vuosittain jopa 40 000 raiskausta, joka kolmas uhri alaikäinen – tutkija: ”Alempien kastien naiset ov

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Ihmiset ovat saaneet tarpeekseen"





Raiskaus on koko suvun häpeä